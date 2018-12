Basket: in serie C l’Automek alle 18.30 sul campo della Pirates a Sestu; in serie D la Sulcispes ospita la Frongia’s Caffè Vitalis (ore 19.00), la Scuola Basket Carbonia il Cus Sassari (18.00).

L’Automek Calasetta sarà impegnata questa sera, alle 18.30, sul campo della Pirates Accademia Basket, a Sestu, per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie C Silver. La squadra di Simone Frisolone, terza in classifica con una partita casalinga da recuperare con la vicecapolista Esperia, arriva a questo impegno reduce dalla vittoria ottenuta sul fanalino della classifica Olimpia Cagliari, con il punteggio di 74 a 67.

Nel campionato di serie D, Sulcispes Sant’Antioco e Scuola Basket Miners Carbonia sono impegnate in casa, questa sera, per l’undicesima giornata del girone d’andata. La squadra di Paolo Massidda al PalaGiacomoCabras ospita alle 19.00 la Frongia’s Caffè Vitalis; quella di Marco Dessì, un’ora prima, ospita sul campo di via Deffenu il Cus Sassari. Arrivano entrambe da una sconfitta esterna, maturate in situazioni diverse. La Sulcispes ha perso nettamente sul campo del Cus Sassari, 81 a 65; la Scuola Basket Miners Carbonia ha sfiorato l’impresa sul campo dell’imbattuta capolista Oratorio Elmas, cedendo per due soli punti: 79 a 77.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments