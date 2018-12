Sabato 15 dicembre, a Oristano, all’Hotel Mariano IV, si svolgerà la conferenza programmatica di “Liberi e Uguali Sardegna”, in vista delle prossime elezioni regionali.

Sabato 15 dicembr,e a Oristano, all’Hotel Mariano IV, si svolgerà la conferenza programmatica di “Liberi e Uguali Sardegna” in vista delle prossime elezioni regionali. Parteciperà ed interverrà il candidato alla Presidenza della Regione, Massimo Zedda.

I lavori inizieranno alle 9.30 ed andranno avanti sino alle 13.30. Al termine dalla pausa pranzo, i lavori riprenderanno alle 15.00 e proseguiranno alle 19.00 con la conclusione dei lavori.

«Sarà l’occasione per incontrarsi, confrontarsi e discutere dell’idea di Sardegna che vogliamo continuare a portare avanti – si legge in una nota di “Liberi e Uguali Sardegna” -. Partendo dai risultati raggiunti, dalle cose buone fatte e analizzando gli errori commessi definiremo le linee programmatiche che avranno come punto di riferimento i valori del lavoro, della salute, dello stato sociale, della cultura e dell’istruzione. È indispensabile che in questo momento storico così delicato la sinistra sia unita più che mai per portare avanti quelle istanze che l’hanno sempre caratterizzata, con un progetto forte, credibile e concreto.»

«Il confronto schietto e sincero tra le varie anime sarà la base per un programma plurale e collettivo in grado di trasformarsi in risposte concrete ed efficaci – conclude la nota -. L’appuntamento di sabato è il punto di partenza per un progetto che porti la nostra Isola ad essere un esempio per la difesa dei diritti di tutti ed il raggiungimento della felicità.»

