A decorrere dal prossimo 10 dicembre l’asilo nido del comune di Iglesias… apre le porte sino al pomeriggio!

A seguito della gara d’appalto aggiudicata all’impresa La Clessidra di Villacidro – con un’esperienza ventennale nella gestione di servizi alla persona e nidi comunali e privati – le famiglie con bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età potranno usufruire del servizio dalle 8.00 sino alle 17.00, con un incremento dell’attuale apertura di due ore.

Ma non sono solo queste le novità che riguardano la gestione del servizio, garantito sia dal personale dell’impresa che da quello comunale: il menù già dallo scorso anno è stato rivoluzionato con la differenziazione in menù estivo ed invernale, ma l’aspetto fondamentale a partire da quest’anno è dato dal fatto che l’approvvigionamento delle derrate alimentari è a km. 0, vale a dire che tutti i prodotti sono a filiera corta e che provengono da produttori locali, a vantaggio della qualità. In specifico, sono stati presi accordi con la Coldiretti per garantire la fornitura di frutta e verdura direttamente dal produttore locale. Inoltre, tutti i prodotti per la disinfezione sono biologici e rispettano le tabelle ministeriali per il rispetto dell’ambiente.

Gli spazi interni destinati ai bambini sono stati riorganizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. In tal modo, il Comune ha voluto migliorare l’offerta educativa alle famiglie del proprio territorio garantendo un’opportunità di crescita e cura della prima infanzia, ed assumendo un ruolo complementare a quello centrale della famiglia, consapevole dell’importanza di esperienze di crescita e di socializzazione sin dalla primissima infanzia. Sarà presente in sede un pediatra che svolgerà attività di consulenza alle famiglie; molti i laboratori pedagogici in favore dei bambini, ma altrettanti incontri formativi rivolti alle famiglie e al personale, in linea con l’idea strategica di rispondere al diritto all’educazione dei bambini e ai diritti dei genitori che lavorano.

Le richieste di ammissione saranno aperte tutto l’anno e la retta è rimasta invariata.

