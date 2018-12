A Gonnesa, giovedì 13 dicembre le squadre di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione straordinaria nel serbatoio d’accumulo al servizio della frazione di Norman.

Nell’ambito del programma di efficientamento del sistema idrico di Gonnesa, giovedì 13 dicembre le squadre di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione straordinaria nel serbatoio d’accumulo al servizio della frazione di Norman. Nel dettaglio i tecnici procederanno all’installazione di nuove apparecchiature idrauliche, al lavaggio e al ripristino dell’impermeabilizzazione della vasca d’accumulo. L’intervento sarà avviato alle 8.30 e completato entro le 17.00: durante questa fascia oraria, sarà necessario sospendere l’erogazione nella frazione.

Complessivamente a Gonnesa Abbanoa sta investendo 110mila euro nel piano delle manutenzioni straordinarie del trimestre in corso. Sono stati programmati interventi di efficientamento anche negli impianti di Tuvummannu e Monte Uda. Per quanto riguarda le reti idriche, invece, il Gestore ha già sostituito integralmente quasi 150 metri di condotte lungo via Irma Bandiera: sono state dismesse le vecchie tubature con oltre trent’anni d’attività che erano state realizzate in materiale plastico e ormai non erano più in grado di garantire un servizio efficiente. Per l’inizio dell’anno sono già stati pianificati ulteriori interventi di sostituzione di tratti di rete per quasi un chilometro di lunghezza: riguarderanno le vie San Giovanni, Gramsci, Repubblica, Verdi e vico I Matteotti.

