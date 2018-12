A Selargius una donna è uscita da casa e ha trovato la sua auto crivellata di colpi. Vittima del gesto, perpetrato la scorsa notte, un’impiegata 53enne incensurata. Diversi fori sono stati trovati sulla Citroen C3 di sua proprietà, di cui sei nel cristallo e gli altri nella carrozzeria.

L’auto si trovava parcheggiata nel cortile condominiale della sua abitazione, sita nella frazione selargina di Is Corrias. La proprietaria si sarebbe accorta del danneggiamento solo ieri mattina, all’atto di prendere l’auto. Allertata la Centrale Operativa dei carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, sul posto è intervenuta una pattuglia della stazione carabinieri di Selargius. Dai primi rilievi eseguiti da personale specializzato del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Cagliari, è stato accertato che il gesto è stato effettuato con un unico colpo di fucile caricato a pallettoni. Stando alle prime ricostruzioni, molto probabilmente l’evento si è verificato nel corso della notte precedente e, nonostante la casa si trovi in una zona residenziale, nessuno risulta abbia sentito o visto alcunché.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori.

