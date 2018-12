L’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha firmato ieri sera un nuovo decreto di pagamento da 1 milione 64mila e 818,39 euro destinato al comparto agropastorale sardo. Le risorse serviranno a soddisfare 966 domande presentate per la Misura 13 del Programma di sviluppo rurale (PSR) sull’Indennità compensativa per le aziende ubicate in zone montante o in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. Nelle ultime due settimane, Agea ha licenziato decreti di pagamento, per il comparto sardo, da oltre 74,5 milioni di euro.

Il PSR è cofinanziato al 48% da risorse stanziate dall’Unione europea, al 36,4% da economie nazionali e per il 15,6% dalla Regione Sardegna.

