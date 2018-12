Alcuni rappresentanti dell’associazione TDM 2000 saranno ospiti, domani 21 dicembre, alle 18.00, della Casa del Popolo.

Alcuni rappresentanti dell’associazione TDM 2000 saranno ospiti della Casa del Popolo, venerdì 21 dicembre alle 18. 00, e racconteranno le numerose opportunità che l’Unione europea offre per incoraggiare la mobilità internazionale, non solo quella riservata agli studenti ma anche quella legata a percorsi lavorativi. Alcuni ragazzi e alcune ragazze provenienti da diversi paesi europei racconteranno la loro esperienza. Consigliato per chi ha voglia di scoprire le opportunità di imparare conoscendo le altre culture. L’Associazione TDM 2000 è nata per promuovere la cittadinanza europea, per sostenere la partecipazione attiva dei giovani e incoraggiarli nell’apprendimento interculturale. TDM 2000 segue numerosi progetti internazionali, da Erasmus+, al volontariato europeo, all’erasmus per giovani imprenditori.

