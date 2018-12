Annullate per lutto la manifestazione “Natale in Carrela” e la Notte bianca di Sennori.

L’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Sennori hanno deciso di annullare la manifestazione “Natale in Carrela”, organizzata per sabato 22 dicembre, in segno di lutto e rispetto verso la famiglia di un giovane sennorese prematuramente scomparso.

Si terrà solamente la festa dedicata i bambini, in programma alle 17.00, al Centro culturale di via Farina, dove la la compagnia “Danza Estemporada” metterà in scena la favola di Frozen “La regina del ghiaccio”, cui seguiranno giochi, balli e la visita di Babbo Natale, tutto a cura del Centro di aggregazione sociale.

