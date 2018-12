Alle prime luci dell’alba, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti in via Caprera, a Cagliari, dove, poco prima, ignoti, per motivi in corso di accertamento investigativo, avevano appiccato un incendio al portone d’ingresso del locale notturno “Donegal”. Le fiamme, che hanno causato il parziale danneggiamento del portone, sono state spente subito dai dipendenti del locale.

