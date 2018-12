Audizione dell’assessore Pierluigi Caria in Quinta Commissione sulle vertenze Aras e Consorzi di bonifica.

Potrebbe approdare già questo pomeriggio in Aula, con la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 102 del Regolamento interno, il disegno di legge della Giunta regionale sulla stabilizzazione dei lavoratori dell’Aras. Lo deciderà la Conferenza dei capigruppo.

«Dopo un lungo confronto con il Governo è finalmente arrivato il via libera per il passaggio dei lavoratori Aras al sistema Regione – ha detto l’assessore dell’agricoltura Pier Luigi Caria sentito questa mattina in audizione dalla Commissione Attività Produttive – la Giunta ha immediatamente approvato il disegno di legge che consentirà di stabilizzare 252 lavoratori. Di questi, 227 (già individuati dalla legge 3 del 2009) saranno assunti attraverso una selezione per titoli. Altri 25 posti saranno invece ricoperti attraverso un concorso aperto a tutti. Credo che sia stato il miglior risultato possibile nel pieno rispetto delle indicazioni del Consiglio.»

In mattinata la Quinta Commissione presieduta da Luigi Lotto ha dato il parere favorevole allo schema di ripartizioni dei fondi ai Consorzi di Bonifica. La somma stanziata è di 28,9 milioni di euro, la stessa dello scorso anno.

