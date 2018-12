Basket: in serie C l’Automek ospita la capolista Esperia, in serie D a Sant’Antioco c’è la capolista Oratorio Elmas, a Carbonia la vicecapolista Dinamo.

L’Automek Calasetta ospita alle 18.00, al Palazzetto dello sport di Campo Sciamain, la capolista Esperia, per la seconda giornata del girone di ritorno della prima fase del campionato di serie C Silver di basket maschile. Classifica alla mano, con l’Esperia in testa appaiata al Basket Olbia con quattro punti di vantaggio sulla coppia formata da Ferrini Delogu Legnami Quartu Sant’Elena ed Automek Calasetta, per la squadra di Simone Frisolone è un’occasione forse unica per cercare di riaprire i giochi per le prime posizioni della classifica, considerato che quasi in contemporanea (inizio ore 18.30), si affrontano a Quartu la Ferrini Delogu Legnami e l’altra capolista Basket Olbia.

La giornata propone una terza partita di grande richiamo, il derby sassarese tra Basket Sant’Orsola e Sef Torres e ancora Olimpia Cagliari-Basket Antonianum e Pirates Accamedia Basket-Genneruxi.

In Serie D, la Sulcispes alle 19.00 ospita la capolista Oratorio Elmas, altra occasione per avvicinare la vetta della classifica, distante quattro lunghezze, mentre alle 18.00 la Scuola Basket Carbonia Miners se la vedrà con la fortissima Dinamo Basket, seconda in classifica a due lunghezze dalla vetta.

