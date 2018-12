Cagliari in campo alle 20.45 a Verona, contro il Chievo, per il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia.

Sarà un Cagliari pieno di seconde linee, quei giocatori che hanno avuto fino ad oggi poco spazio in campionato, almeno nell’11 undici iniziale, quello scelto da Rolando Maran per la partita in programma alle 20.45 al Bentegodi di Verona contro il Chievo, per il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia. Si gioca in partita unica a eliminazione diretta. Dirigerà Luigi Nasca di Bari, assistenti di linea Pietro Dei Giudici di Latina e Manuel Robilotta di Sala Consilina, quarto ufficiale Manuel Volpi di Arezzo.

Per Rolando Maran sarà una serata speciale, contro la sua ex squadra, alla quale ha dedicato gran parte della sua carriera, sia da calciatore (280 presenze e 11 goal dal 1986 al 1995), sia da tecnico (nella stagione 1997/98 da vice e dal 2014 al 2018 da primo allenatore).

La vincente affronterà il 13 gennaio 2019 l’Atalanta (la sede di gara verrà sorteggiata, come prevede il regolamento da quest’anno, tra squadre della stessa serie).

