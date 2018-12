Christian Solinas: «Lega e Partito Sardo d’Azione al fianco degli enti locali».

«Lega e Partito Sardo d’Azione al fianco degli enti locali. Nella manovra in Senato, infatti, è stato recepito un emendamento del gruppo, che darà una boccata di ossigeno alle casse dei comuni. Per progetti immediatamente cantierabili sono stati stanziati, infatti, contributi per ben 400 milioni di euro nel 2019 a favore dei comuni fino a 20mila abitanti, che in Sardegna sono la stragrande maggioranza. Nello specifico, saranno erogati a domanda degli enti locali interessati 40mila euro per quelli fino a duemila abitanti, 50mila euro tra i due e cinque mila abitanti, 70mila euro tra i cinquemila e i diecimila abitanti e 100mila euro per gli enti dai diecimila e ventimila abitanti. Una risposta concreta alle esigenze delle comunità e dei territori, che consente di investire e fare manutenzione su strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale. A questo intervento decisivo, si affiancano l’aumento nel Codice degli Appalti della prima soglia per gli affidamenti diretti da 40mila a 150mila euro e la seconda soglia a 350mila euro, per velocizzare l’esecuzione dei lavori; ed ancora lo sblocco dell’avanzo di amministrazione per i comuni virtuosi e, infine, lo sblocco del bando periferie. Le risorse aggiuntive per Comuni sotto i 20.000 abitanti, che per la Sardegna potranno arrivare a circa 20 milioni di euro ed essere assegnate a 363 comuni su 377, si aggiungono a quelle liberate con la possibilità di spesa degli avanzi di bilancio 2017 non vincolati. Una serie di misure che evidenziano l’attenzione verso gli enti locali sempre in prima fila, il territorio e le imprese. Ancora una volta, passiamo dalle parole ai fatti e questa è la miglior risposta a chi lamentava il mio impegno in Senato e la poca presenza in comizi, incontri e giornali ampiamente dedicati ad altri candidati.»

Lo dichiara il senatore Christian Solinas, candidato governatore del centrodestra, civico e sardista alle prossime elezioni regionali. «Credo che i Sardi ci chiedano concretezza e risposte ai tanti problemi del quotidiano, non uno sterile presenzialismo e questi sono provvedimenti concreti che mi onoro di aver contribuito a formare», conclude il leader sardista.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments