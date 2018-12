Circa 500 persone hanno acquistato le cartoline celebrative dell’80° compleanno di Carbonia.

Nella giornata di martedì 18 dicembre circa 500 cittadini hanno voluto rendere memorabile l’80° compleanno di Carbonia acquistando le cartoline con l’annullo filatelico delle Poste Italiane.

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per aver lanciato «un’idea che si è rivelata vincente, trovando l’apprezzamento di tante persone che potranno inviare in giro per il mondo le immagini che ritraggono la nostra città», ha detto il sindaco Paola Massidda.

Gli specialisti filatelici delle Poste Italiane Giovanna Strabone e Cristina Arisci, presenti in sala consiliare, hanno dato alla cittadinanza la possibilità di acquisire, affrancare e bollare le cartoline raffiguranti gli edifici simbolici di Carbonia, in particolare la Torre Littoria, il Teatro Centrale, piazza Roma, il Municipio, la statua di Gio’ Pomodoro e l’edificio ex Dopolavoro.

