Domani, martedì 4 dicembre 2018, le squadre di Abbanoa, a Iglesias, attiveranno le condotte appena realizzate tra le vie Veneto e Terni. Per eseguire i collegamenti tra le 8.30 e le 16.30 sarà necessario sospendere l’erogazione in via Veneto nel tratto tra il civico 107 e l’incrocio con via Terni, via Genova, via Metalla, via Argentaria, via Salento e vie Crocifisso, fino all’incrocio con via XX Settembre.

Il servizio sarà ripristinato anticipatamente qualora gli interventi dovessero richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Complessivamente Abbanoa sta realizzando a Iglesias quasi quattro chilometri di nuove condotte e centinaia di allacci grazie a un investimento di quasi un milione di euro. I lavori sono iniziati nel mese di agosto e seguono il piano completato l’anno scorso con un primo investimento di 761mila euro ed ulteriori quattro chilometri di reti sostituite.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

