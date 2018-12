Due nuovi appuntamenti con la rassegna “Carbonia scrive” sono in programma martedì 11 e mercoledì 12 dicembre, nella biblioteca comunale di Carbonia.

Martedì, alle ore 17,00, verrà presentato il libro ”Sulle tracce del nostro passato. C’era una volta… il Comune di Serbariu” di Mercedes Carcassona, Cleo Frau, Maria Carmen Manca ed Antonella Zucca.

Antonella Zucca, Cleo Frau, Carmen Manca e Mercedes Carcassona, insegnanti nate e residenti a Carbonia, con la passione per la Storia in generale e per il territorio del Sulcis in particolare, nei numerosi anni di insegnamento hanno condotto ricerche, collaborato alla creazione del Museo di Archeologia Scolastica nella Scuola Media Satta di Carbonia, pubblicato un altro libro dal titolo “ Sulle tracce del nostro passato: Scuola S. Satta, una storia nella storia” .

Mercoledì, alle ore 17,30, verrà presentato il libro ”CARBONIA VIALE TRENTO n. 16 ” di Anna Maria Dessì. Il libro rappresenta una storia di ricordi. Carbonia fa da sfondo alle vicende della famiglia di Anna Maria Dessì, dei suoi genitori precisamente, che arrivati a Carbonia da Buggerru, assistono alla nascita e allo sviluppo della nostra città di pari passo con il formarsi della loro famiglia.

Anna Maria Dessì traccia un percorso fatto di tante vicende della vita di tutti giorni, dei divertimenti e delle vicissitudini negli anni della ricostruzione post guerra.

“Viale Trento n. 16” è un luogo della memoria, oltre a esserlo nella realtà, dove Anna Maria è cresciuta assieme ai suoi fratelli.

