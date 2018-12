E’ stata firmata questa mattina la convenzione tra la fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara, il comune di Carbonia ed il proprietario di una strada privata per favorire il transito degli escursionisti.

Il transito dei pellegrini/escursionisti lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara diventa sempre più agevole grazie alla riapertura di una strada comunale e alla sistemazione di un tratto di strada privata dalla località Nuraxeddu al Medau Terra Niedda, nei pressi dell’agriturismo San Giorgio.

A fronte della cessione della servitù di passaggio, la fondazione CMSB, previa autorizzazione del comune di Carbonia, ha infatti provveduto a ripristinare un’antica strada comunale e a sistemare il fondo di un tratto di strada privata favorendo in tal modo il transito dei pellegrini/escursionisti che percorrono il CMSB a piedi, in bicicletta e a cavallo.

Nei tratti di strada sottoposti alla servitù di passaggio e oggetto degli interventi di ripristino e manutenzione realizzati a carico della fondazione CMSB, è consentito il passaggio dei pellegrini/escursionisti a soli fini escursionistici e di pellegrinaggio a piedi, in bicicletta e a cavallo, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame e non causino danni alla proprietà.

Con la firma della convenzione, i pellegrini/escursionisti provenienti dalla località Sirai potranno raggiungere la frazione di Flumentepido, prima in leggera discesa e poi in orizzontale, passando dalle trachiti rosse del vulcanesimo terziario della Sardegna agli accumuli sabbiosi trasportati dal vento dalla vicina costa sud-occidentale della Sardegna.

Assieme ad ammirare la bellezza del paesaggio che degrada dolcemente verso valle, i pellegrini/escursionisti potranno percorrere un’antica strada di grande significato storico-culturale e transitare nei pressi del nuraghe Piliu, uno dei più significativi insediamenti nuragici del territorio.

L’accordo raggiunto dalla Fondazione con il comune di Carbonia e il titolare della strada privata riveste un grande significato per lo sviluppo futuro del cammino in quanto, oltre a dimostrare la compatibilità tra la fruizione del percorso e le attività agro-zootecniche presenti nel territorio, gli operatori privati potranno lavorare ora per cogliere i benefici derivanti dal transito, dalla sosta e dal pernottamento dei pellegrini/escursionisti che percorreranno il CMSB a piedi, in bicicletta e a cavallo.

