E’ stata inaugurata ieri pomeriggio, nella Sala Docce del Museo del Carbone, alla Grande Miniera di Serbariu, l’8ª mostra “In Miniera tra i presepi”.

Il taglio del nastro è stato preceduto da alcuni canti del Coro Centro Studi Musicali di Carbonia, diretto dalla maestra Angelina Figus.

Sono 40 i presepi in esposizione quest’anno, tra quelli in concorso realizzati da scuole, associazioni ed appassionati e quelli fuori concorso realizzati da artisti ed artigiani.

Una sezione speciale ricorda l’anniversario della nascita della città di Carbonia – 80 anni quest’anno – con presepi a tema miniera e città; anche tra i partecipanti in concorso c’è chi ha voluto celebrare questa ricorrenza dando un taglio particolare alla propria opera.

Partecipano all’esposizione classi delle scuole dell’infanzia, elementari e medie, associazioni culturali, sportive e per l’assistenza ai disabili, privati, artigiani ed hobbisti provenienti da Carbonia, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Sant’Anna Arresi, Buggerru, Suelli, Nuoro.

Le opere sfruttano materiali naturali (pietra, legno, sughero, conchiglie, canne, piante di vario genere), generi alimentari come pasta, noci di cocco e pastafrolla, tessuti e persino centinaia di bottoni.

Non mancano i presepi classici in stile napoletano ed i presepi in ceramica.

La mostra è visitabile gratuitamente fino al 6 gennaio 2019, durante gli orari di apertura del Museo del Carbone: dalle 10.00 alle 17.00 tutti i giorni esclusi i lunedì, il 25 dicembre ed il 1 gennaio.

Fino al 5 gennaio, sarà possibile votare il presepe preferito tra quelli in concorso, utilizzando il modulo che viene consegnato a ciascun visitatore all’ingresso.

Il vincitore sarà annunciato il 6 gennaio, durante la festa della “Befana in Miniera”.

