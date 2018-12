È stato presentato questo pomeriggio, in sala polifunzionale, il programma completo dell’evento “Natale Insieme 2018”.

Le iniziative sono in programma dal 15 al 24 dicembre, in piazza Roma. L’evento verrà realizzato grazie all’unità di intenti, al dialogo e alla collaborazione di numerosi operatori cittadini: Consorzio Fieristico Sulcitano, Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, Centro Commerciale Naturale Il Centro Rinasce, Associazione Le Simpatiche Canaglie, Ristorante Tanit, Kàlopsy e altri ristoratori che aderiranno, Radio Carbonia International, Associazione Group Vanguard, Associazione Culturale Origine, Fabbrica del Cinema e la Pro Loco di Carbonia.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Carbonia.

Di seguito pubblichiamo il programma completo degli eventi.

Sabato 15 dicembre

Ore 16.00 – 21.00

• Showcooking (Sicilia) – Menù: Arancine, Caponata, Bicchiere di Vino, dalle 18,00, a cura del Ristorante Kàlopsy

• Venti espositori in casette natalizie addobbate

• Slitta di Babbo Natale + Folletti. Associazione Simpatiche Canaglie

• Mostra Pro Loco sui giocattoli

• Raccolta giocattoli Pro Loco

• Animazione a cura del Gruppo Origine: dalle 17.00 alle 20.00 Baby dance, giochi vari e truccabimbi con i pagliacci che fanno palloncini per i bambini

• Laboratori di dolciumi, pasta fresca, seadas

• Pesca di beneficenza per acquisto defibrillatore

• Animazione a cura di Radio Carbonia International: dalle 17.00 alle 20.00: serata dedicata all’animazione con i palloncini; accoglienza bambini con sculture con i palloncini. Giochi a tema: coda di volpe (spada); gioco delle mollette; gioco del palloncino matto; gioco della lotta con i palloncini, con musica balli e chiusura con saluti.

• Speaker durante l’evento e Diretta Radio Carbonia dalle 18.00 alle 20.00

Domenica 16 dicembre

Ore 10.00 – 21.00

• Showcooking (Veneto) – Menù: Polenta con Salsiccia, Radicchio rosso al forno,

Bicchiere di Vino, dalle 18,00 – A cura del Ristorante Kàlopsy

• Venti espositori in casette natalizie addobbate

• Slitta di Babbo Natale + Folletti. Associazione Simpatiche Canaglie

• Mostra Pro Loco sui giocattoli

• Raccolta giocattoli Pro Loco

• Animazione a cura del Gruppo Origine: dalle 17.00 alle 20.00 Baby dance, giochi vari e truccabimbi con i pagliacci che fanno palloncini

• Laboratori di dolciumi, pasta fresca, seadas

• Pesca di beneficenza per acquisto defibrillatore

• Animazione a cura di Radio Carbonia International: dalle ore 11.00 alle ore 13.00: Babydance, truccabimbi e giochi con musica di Natale, gioco Just Dance in collaborazione con la scuola di ballo Elledance. Dalle 17.00 alle 20.00, Cantastorie, baby dance, truccabimbi e giochi con musica di Natale, gioco Just Dance in collaborazione con la scuola di ballo Elledance.

• Speaker durante l’evento e Diretta Radio Carbonia dalle 11.00 alle 13.00 e di pomeriggio dalle 18.00 alle 20.00.

Lunedì 17 dicembre

Ore 16.00 – 21.00

• Venti espositori in casette natalizie addobbate

• Slitta di Babbo Natale + Folletti. Associazione Simpatiche Canaglie

• Mostra Pro Loco sui giocattoli

• Raccolta giocattoli Pro Loco

• Animazione a cura del Gruppo Origine: dalle 17.00 alle 20.00 Baby dance, giochi vari e truccabimbi con i pagliacci che fanno palloncini

• Musica Live

• Animazione a cura di Radio Carbonia International. Dalle 17.00 alle 20.00: Accoglienza bambini con il cerchio magico, presentazione e conoscenza gruppo; laboratorio/racconti del focolaio, albero di Natale con matite, scampoli e materiale di riciclo. Animazione con baby-dance fino alle ore 20.00, in collaborazione con la scuola di ballo Elledance

• Speaker durante l’evento e Diretta Radio Carbonia dalle 18.00 alle 20.00.

Nartedì 18 dicembre

Ore 10.00 – 21.00

• Showcooking (Sardegna) – Menù: Malloreddus alla campidanese, Formaggi caseificio Sirai, Bicchiere di Vino, dalle 18.00, a cura del Ristorante Tanit

• Venti espositori in casette natalizie addobbate

• Slitta di Babbo Natale + Folletti. Associazione Simpatiche Canaglie

• Mostra Pro Loco sui giocattoli

• Raccolta giocattoli Pro Loco

• Animazione a cura del Gruppo Origine: dalle 17.00 alle 20.00 Baby dance, giochi vari e truccabimbi con i pagliacci che fanno palloncini

• Animazione a cura di Radio Carbonia International: ore 17.00, serata dedicata ai giochisardi, con spazio dedicato a quelli antichi: pincaro, a dinai (con le monetine), muru (sul muro), Cruxis e crastus (testa o croce), is biccus (cinque sassolini), cioccu (barattoli di latta), cresiedda/ campana (simile alla “campana” o “mondo”), luna e monti (salto ad ostacoli); ore 18.00 Baby-dance fino alle ore 20,00, musica, balli e canzoni dei cartoni animati anni ’70/’80 in collaborazione con la scuola di ballo Elledance

• Speaker durante l’evento e Diretta Radio Carbonia dalle 18.00 alle 20.00

• Proiezioni immagini storiche Carbonia, a cura della Fabbrica del Cinema e della Sezione di Storia Locale – ore 18,30

• Taglio torta compleanno Carbonia – ore 19.00

• Gruppo Folk Santa Giuliana – ore 19.00

Mercoledì 19 dicembre

Ore 16.00 – 21.00

• Venti espositori in casette natalizie addobbate

• Slitta di Babbo Natale + Folletti. Associazione Simpatiche Canaglie

• Mostra Pro Loco sui giocattoli

• Raccolta giocattoli Pro Loco

• Animazione a cura del Gruppo Origine: dalle 17.00 alle 20.00 Baby dance, giochi vari e truccabimbi con i pagliacci che fanno palloncini

• Animazione a cura di Radio Carbonia International: ore 17.00 Serata dedicata alla danza: animazione con baby-dance fino alle ore 20 musica, balli e canzoni in tema natalizio in collaborazione con la scuola di ballo Elledance

• Speaker durante l’evento e Diretta Radio Carbonia dalle 18.00 alle 20.00

Giovedì 20 dicembre

Ore 16.00 – 21.00

• Venti espositori in casette natalizie addobbate

• Slitta di Babbo Natale + Folletti. Associazione Simpatiche Canaglie

• Mostra Pro Loco sui giocattoli

• Raccolta giocattoli Pro Loco

• Animazione a cura del Gruppo Origine: dalle 17.00 alle 20.00 Baby dance, giochi vari e truccabimbi con i pagliacci che fanno palloncini

• Animazione a cura di Radio Carbonia International: ore 17.00Accoglienza bambini con il cerchio magico, presentazione e conoscenza gruppo; laboratorio/racconti del focolaio: parole di pace e amore con materiale di riciclo; a seguire, Fiaba animata; ore 18,30

Animazione con baby-dance fino alle ore 20 in collaborazione con la scuola di ballo Elledance.

• Speaker durante l’evento e Diretta Radio Carbonia dalle 18.00 alle 20.00

Venerdì 21 dicembre

Ore 16.00 – 21.00

• Venti espositori in casette natalizie addobbate

• Slitta di Babbo Natale + Folletti. Associazione Simpatiche Canaglie

• Mostra Pro Loco sui giocattoli

• Raccolta giocattoli Pro Loco

• Animazione a cura del Gruppo Origine: dalle 17.00 alle 20.00 Baby dance, giochi vari e truccabimbi con i pagliacci che fanno palloncini

• Laboratori di dolciumi, pasta fresca, seadas

• Pesca di beneficenza per acquisto defibrillatore

• Show Cooking preparazione ricotta e formaggio

• Musica LIVE

• Animazione a cura di Radio Carbonia International: dalle ore 17.00 alle ore 20.00 Caccia al tesoro, conclusione con la rappresentazione del presepe fatta dai bambini partecipanti alla caccia, sarà “Magico Presepe”. Inoltre, dalle 18.00, balli di gruppo per tutti con l’animazione a cura della scuola di ballo Elledance

• Speaker durante l’evento e Diretta Radio Carbonia dalle 18.00 alle 20.00

• Sulcis Inclusion Cup, 7ª giornata, ore 11.00, presso Palazzetto dello Sport di Carbonia

Sabato 22 dicembre

Ore 10.00 – 21.00

• Showcooking (Abruzzo) – Menù: Pallotte Cacio e Ova, Bruschetta Olio al peperoncino,

Bicchiere di Vino, dalle 18.00 – A cura del Convivino

• Venti espositori in casette natalizie addobbate

• Slitta di Babbo Natale + Folletti. Associazione Simpatiche Canaglie

• Mostra ProLoco sui giocattoli

• Raccolta giocattoli Pro Loco

• Animazione a cura del Gruppo Origine: dalle 17.00 alle 20.00 Baby dance, giochi vari e truccabimbi con i pagliacci che fanno palloncini

• Laboratori di dolciumi, pasta fresca, seadas

• Pesca di beneficenza per acquisto defibrillatore

• Animazione a cura di Radio Carbonia International: ore 17.00 Accoglienza bambini con il cerchio magico, presentazione e conoscenza gruppo; laboratorio/racconti del focolaio, creazione di decorazione per albero di Natale, che i bambini porteranno a casa e fiaba animata. Ore 18,30 Animazione con baby-dance fino alle ore 20 in collaborazione con la scuola di ballo Elledance

• Gruppo Folk Santa Giuliana

• Speaker durante l’evento e Diretta Radio Carbonia dalle 18.00 alle 20.00

• Concerto di Maria Giovanna Cherchi alle 18,30, chiesa San Ponziano

Domenica 23 dicembre

Ore 10.00 – 21.00

• Raduno Babbi Natale in moto – a cura dell’Associazione Group Vanguard – ore 8,30

• Raduno Bikers – Associazione Spakkaruote – ore 8,30

• Showcooking (Emilia Romagna) – Menù: Gnocco e Tigelle con affettati locali, Bicchiere di Vino, dalle 18.00, a cura del Convivino

• Venti espositori in casette natalizie addobbate

• Slitta di Babbo Natale + Folletti. Associazione Simpatiche Canaglie

• Presepe Vivente, a cura dell’Associazione Simpatiche Canaglie

• Mostra Pro Loco sui giocattoli

• Raccolta giocattoli Pro Loco

• Raccolta alimentare scalinata chiesa

• Animazione a cura del Gruppo Origine: dalle 17.00 alle 20.00 Baby dance, giochi vari e truccabimbi con i pagliacci che fanno palloncini

• Laboratori di dolciumi, pasta fresca, seadas

• Pesca di beneficenza per acquisto defibrillatore

• Offerta di panettone ai partecipanti

• Animazione a cura di Radio Carbonia International: Mattina: dalle ore 11.00 alle ore 13.00: Baby dance, trucca bimbi e giochi con musica di Natale, gioco Just Dance in collaborazione con la scuola di ballo Elledance. In contemporanea parata Disney con i personaggi: Paperino, Paperina, Minnie, Topolino e Pippo. Pomeriggio: dalle ore 17.00 alle ore 20.00: Santa Claus contest in cui verranno premiati quattro babbo Natale: il più originale, il più antipatico (Grinch), il più verosimile e il più giovane. In contemporanea Baby dance, truccabimbi e giochi con musica di Natale, gioco Just Dance in collaborazione con la scuola di ballo Elledance; e parata Disney con i personaggi: Paperino, Paperina, Minnie, Topolino e Pippo.

• Speaker durante l’evento e Diretta Radio Carbonia dalle 11.00 alle 13.00 e di pomeriggio dalle 18.00 alle 20.00

• Concerto di campane in terra strexiu – a cura del maestro campanaro Elvio Usala

Lunedì 24 dicembre

Ore 16.00-19.00

• Venti espositori in casette natalizie addobbate

• Slitta di Babbo Natale + Folletti. Associazione Simpatiche Canaglie

• Animazione a cura del Gruppo Origine: dalle 17.00 alle 20.00 Baby dance, giochi vari e truccabimbi con i pagliacci che fanno palloncini

• Animazione a cura di Radio Carbonia International: Esibizione della scuola di ballo

Elledance coni maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi

• Speaker e Diretta Radio Carbonia dalle 18.00

• Chiusura Villaggio Natalizio.

