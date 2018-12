Furto nel deposito di capi di abbigliamento Garzia Raffaele, a Sestu: il bottino ammonta a 400 euro.

Alle 18.20 odierne, a Sestu, al km 10.500 dell’ex strada statale 131, due individui travisati ed armati di pistola, hanno fatto irruzione all’interno del deposito di capi di abbigliamento Garzia Raffaele, e, dopo avere minacciato uno dei titolari, si sono impossessati di una cassettiera contenente 400 euro in denaro contante, per poi allontanarsi a piedi. Sul posto sono intervenuti militari della stazione di Sestu e del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena. Sono in corso le indagini e le ricerche degli autori. Nell’irruzione dei due ladri non si sono registrati feriti.

