Genti Noa: «Il sindaco Ignazio Locci ignora le istanze dei pescatori di Sant’Antioco».

«Il sindaco Ignazio Locci ignora le istanze dei pescatori di Sant’Antioco.»

A sostenerlo, in una nota diffusa oggi, è il gruppo di minorazna Genti Noa.

«Siamo fortemente preoccupati per la situazione nella quale versa l’unica filiera produttiva che ha resistito ai cambiamenti dell’economia globale, la pesca – aggiunge Genti Noa -. Crediamo che le lucette di Natale siano un utilissimo contorno che rende la comunità viva e serena, ma è necessario allo stesso tempo che il sindaco ponga in essere azioni coraggiose e concrete per tutelare la nostra economia e le poche opportunità di lavoro che sono rimaste a Sant’Antioco. Non si può tollerare che i pescatori di ricci e frutti di mare cagliaritani possano pescare ciò che di fatto non è consentito ai pescatori antiochensi.»

«Un sindaco non può rimanere ancora indifferente davanti alla pesca con le bombole in orari non consentiti o alla stretta sui controlli che stanno riguardando soltanto la marineria locale e non i pescatori di ricci che arrivano prevalentemente da Cagliari – attacca ancora Genti Noa -. In altre parole i cosiddetti ricciai vengono nelle nostre coste, rastrellano il prodotto per portarselo via lasciando il nostro territorio all’asciutto.»

«Ora basta! Il nostro è l’unico sindaco che rimane in silenzio, parla a suon di comunicati stampa che circolano in paese, ma tace nei tavoli istituzionali. È necessario, invece, un intervento immediato con la convocazione di un tavolo a cui prendano parte tutte le amministrazioni competenti per impedire questo scempio di risorse: lo sfruttamento intensivo dei nostri fondali operato dai pescatori di ricci e frutti di mare cagliaritani, i quali operano con regolari concessioni, sta mettendo in ginocchio l’economia antiochense. Insomma, Ignazio Locci si svegli – conclude Genti Noa -! Lo chiedono i pescatori di Sant’Antioco e gli antiochensi tutti.»

