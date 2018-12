Giornata di verifiche per Villamassargia, Carbonia e Monteponi, la 13ª del campionato di Promozione.

E’ una giornata importante, la 13ª di andata del girone A del campionato di Promozione regionale, per le squadre sulcitane. Lo è per il Villamassargia, fresco del quarto posto in classifica, raggiunto con una serie incredibile di sei vittorie e 18 punti nelle ultime sette giornate, impegnato sul difficile campo dell’Arborea; lo è per il Carbonia, frenato nella sua marcia dagli ultimi risultati negativi (solo 3 punti nelle ultime quattro giornate), scivolato dal secondo al quarto posto in classifica a nove punti dalla capolista San Marco Assemini ’80 e con una formazione rivoluzionata dopo l’arrivo di Daniele Contu e le partenze di Christian Cacciuto, Riccardo Milia e Claudio Cogotti, impegnato sul campo del Seulo 2010; e lo è anche per la Monteponi, completamente rivoluzionata nel mercato autunnale, con ben sette nuovi innesti (Davide Meloni, Samuele Curreli, Enrico Valluzzi, Roberto (Bebo) Palmas, Andrea Felleca, Manuel Piras e Stefano Mura), alla caccia dei primi punti casalinghi contro l’Idolo di Arzana. Il Carloforte, infine, sarà di scena sul difficile campo del Sant’Elena, dove due settimane fa ha perso la prima partita stagionale il Carbonia.

Sugli altri campi, si giocano Vecchio Borgo Sant’Elia-SanMarco Assemini ’80, Andromeda-Villasor, Orrolese-La Palma Monte Urpinu e Selargius-Gonnosfanadiga.

Nel girone B del campionato di Prima categoria, la capolista Fermassenti ospita l’Atletico Villaperuccio in un derby molto sentito, mentre la prima inseguitrice Cortoghiana attende la visita del Villanovafranca. Impegno casalingo per l’Atletico Narcao, contro l’Oristanese, mentre l’Isola di Sant’Antioco gioca in trasferta, sul campo del Seui Arcueri.

Completano il programma della 13ª giornata del girone d’andata, le partita Freccia Parte Montis-Virtus Villamar, Gioventù Sportiva Samassi-Villacidrese, Libertas Barumini-Gergei, Sadali-Circolo Ricreativo Arborea e, infine, Tharros-Atletico Sanluri.

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments