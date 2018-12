Giovedì 13 dicembre, alle 18.00, l’archivio storico del comune di Iglesias ospiterà l’ultimo incontro della Scuola Civica di Storia 2018. La relatrice, professoressa Grazia Villani, svolgerà una conferenza sul tema “Cinema, balli e feste: la dolce vita degli iglesienti agli inizi del Novecento”. Si conclude così la serie di incontri-lezioni organizzate per il comune di Iglesias da Grazia Villani e Sebastiano Forteleoni. Anche quest’anno l’iniziativa culturale ha avuto una grande partecipazione di pubblico, attratto dagli argomenti trattati dai relatori, sempre con grande competenza. Il livello della manifestazione culturale è sicuramente alto e questo incoraggia gli organizzatori a far vivere la Scuola Civica per tanto tempo e, possibilmente, a migliorarne ancora la qualità.

«Concludiamo la nuova stagione positivamente il 13 dicembre – dice Sebastiano Forteleoni – raccontando la vita sociale e mondana di una Iglesias del passato glorioso ed ottimista,proprio come vogliamo che sia ancora la nostra città. Invitiamo quindi tutti, iglesienti e amici del Sulcis, a venire a trovarsi il 13 dicembre alle 18.00, ricordiamo in Archivio storico e non all’Istituto Minerario come era stato programmato mesi fa. Sarà anche occasione per assaggiare insieme un panettone ed uno spumante, offerti dall’Amministrazione comunale di Iglesias.»

