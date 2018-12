Al fine di consentire i lavori necessari all’abbattimento di un albero pericolante presente in un’area privata, nella giornata di domani, giovedì 6 dicembre, dalle ore 7.30 alle ore 13.30, è stata disposta la chiusura del traffico veicolare in via Napoli e nel tratto di via Grazia Deledda compreso tra la via Roma e la stessa via Napoli, a Carbonia.

Condividi... 9 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments