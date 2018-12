“Gli Equilibristi” di San Giovanni Suergiu hanno vinto il campionato europeo di football integrato. La manifestazione, organizzata dal Csen, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna ed il patrocinio del comune di Sennori, si è svolta venerdì e sabato negli impianti sportivi di Montigeddu, a Sennori. Qui quattro squadre si sono contese il titolo di campione d’Europa nella nobile disciplina sportiva che ha come intento l’integrazione sociale delle persone disabili e l’accoglienza delle diversità.

Venerdì la prima semifinale Gli Equilibristi – Asl Roma1 si è conclusa con il successo dei sardi con il punteggio di 9 a 4; la seconda semifinale Sporty Oristano – Activa Guarda (Portogallo), si è chiusa con la vittoria dello Sporty per 8 a 5.

Sabato si sono disputate la finalina per il 3° e 4° posto, fra Asl Roma1-Activa Guarda, con la vittoria dei laziali per 6 a 5, e la finalissima per la conquista del trofeo, Gli Equilibristi – Sporty, finita col punteggio di 8 a 3 per la compagine di San Giovanni Suergiu.

Nel pomeriggio, nei locali dell’hotel Carlo Felice, a Sassari, si è svolta la cerimonia di premiazione cui hanno partecipato il presidente regionale del Csen Sardegna, Francesco Corgiolu, il sindaco di Sennori, Nicola Sassu, il vicesindaco, Mario Tonio Satta, e l’assessore dello Sport, Salvatore Piredda. A tutti gli atleti sono stati consegnati un attestato di partecipazione e una medaglia, e i vincitori del campionato, Gli Equilibristi, hanno sollevato la coppa europea. L’intera manifestazione è stata trasmessa in diretta streaming su internet, sulle pagine social Directa Sport Live Tv e Csen Sardegna.

Il prossimo anno il Csen Sardegna continuerà il suo impegno con il football integrato, coinvolgendo sempre più realtà per veicolare la meglio il messaggio che attraverso lo sport si possano realizzare percorsi di inclusione sociale e si possano educare le persone ad accogliere le disabilità come parte integrante della nostra vita. Il Football Integrato lo ha dimostrato: è una disciplina sportiva ideata per permettere a persone con e senza disabilità di giocare nella stessa squadra, consentendo la partecipazione attiva al gioco di atleti, uomini e donne, con qualsiasi tipo di abilità e disabilità (fisica e/o mentale). Nella squadra il “peso” dell’atleta disabile è pari a quello di ogni altro atleta, grazie alla complementarità dei ruoli che valorizza la diversità delle condizioni fisiche, tecniche e intellettive.

Il prossimo appuntamento con il football integrato sarà ancora a Sennori, univo comune della Sardegna scelto come tappa isolana della “Carovana dello Sport integrato”, progetto realizzato dal Csen nazionale con il contributo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La Carovana è un viaggio-esperienza che partirà a marzo 2019 per attraversare tutta Italia, facendo tappa in ogni regione, per portare il messaggio dell’integrazione sociale della persona disabile e dell’accoglienza delle diversità attraverso lo sport.

