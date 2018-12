Grande partecipazione all’escursione a piedi, in bici e a cavallo, da Carbonia a Cortoghiana, organizzata dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara con il patrocinio del comune di Carbonia per festeggiare l’ormai prossimo 80° compleanno della città di Carbonia.

Questa mattina si sono radunate in piazza Roma, punto di partenza, circa 400 persone, per cominciare l’escursione che le condurrà nel pomeriggio, dopo le tappe intermedie della Grande Miniera di Serbariu, del Nuraghe Sirai e di Flumentepido, sino a Cortoghiana.

Circa 18 km per ammirare paesaggi mozzafiato a piedi, sulla sella della propria bici e a cavallo.

