Grande spettacolo questa sera, al Teatro Centrale di Carbonia, pieno in ogni ordine di posti, con gli Uni.Sound, protagonisti del 16° Gospel Explosion.

Grande spettacolo questa sera, al Teatro Centrale di Carbonia, pieno in ogni ordine di posti (i biglietti sono andati a ruba e sono stati esauriti già venerdì) con il gruppo newyorkese Uni.Sound, protagonista della 16ª edizione della rassegna musicale “Gospel Explosion”, organizzata dall’associazione culturale Progetto Evoluzione.

I sette componenti del gruppo statunitense hanno riscaldato subito il pubblico, trascinandolo ad un accompagnamento carico di entusiasmo in ogni brano, sia quelli di produzione propria, sia alcune famosissime cover di diversi autori, esaltate dalle straordinarie voci di Terelle Tipton, Eric Sumpter, Shilan Douglas e Sharon Williams e dai virtuosismi di strumentisti: Fullen Jr Terrence McCarthy al piano, Christopher Atlas Amir al basso e alla chitarra, Benjamin Michael Anthony alla batteria.

Gospel Explosion proseguirà domani, giorno di Santo Stefano, ad Alghero, nella bella cornice del Teatro Civico, dove è previsto un doppio set: alle 18.00 e alle 21.00 (biglietti a 12 euro; per informazioni e prenotazioni: InfoAlghero, via Cagliari, 2, presso ex Casa del Caffè). Giovedì 27 riflettori accesi alle 21.00, al Teatro Comunale di Sassari, uno dei teatri più grandi dell’isola (1.421 sono i posti a sua disposizione), dove la rassegna rinnova l’appuntamento natalizio nella seconda città della Sardegna, che lo scorso anno ha accolto con grande partecipazione il talento del nuovo gospel Cedric Shannon Rives. Biglietti a 10 euro più prevendita (info e prenotazioni: Pasquali Sport, largo Cavallotti, 21).

Si resta al Nord anche venerdì 28, per un concerto a Sennori, all’Auditorium Antonio Pazzola (inizio alle 21.00), proposto in collaborazione con la cooperativa Theatre En Vol all’interno della manifestazione Habitat in Gospel. Biglietto intero a 12 euro, ridotto a 7 euro; biglietto famiglia per due adulti e due bambini a 26 euro. Parte del ricavato sarà destinato al sostegno del progetto “Un container per l’Angola”.

Al ritorno nel Sud dell’isola, un doppio impegno attende il complesso americano sabato 29: alle 18.30, a Serramanna, nella Sala Conferenze vico Mossa (ingresso libero – in collaborazione con il comune di Serramanna e l’associazione culturale Su Stentu) e poi in serata, alle 21.30, a Iglesias nella chiesa di San Pio X Papa (ingresso libero – in collaborazione con il comune di Iglesias). Ultima data nel calendario della sedicesima edizione di Gospel Explosion domenica 30 dicembre: gli Uni.Sound chiudono il loro giro di Sardegna in musica a Sestu, alle 19.00, nella chiesa Madonna delle Grazie (ingresso libero – in collaborazione con la Pro Loco di Sestu).

