Ha cessato di vivere oggi, all’età di 68 anni, Matteo Aledda, sindaco di Sinnai dal giugno 2016.

«Persona e Sindaco perbene lo eri davvero Matteo.» Si legge nella home page del sito internet del comune di Sinnai.

«Divenuto Sindaco nel giugno 2016, hai agito nell’espletamento del tuo mandato con onestà e correttezza, con passione e determinazione, valori che ti hanno guidato costantemente nella vita pubblica e privata.

Sempre umile, cortese e al servizio della comunità fino alla fine quando, pur nella silenziosa sofferenza della malattia, mai hai fatto mancare la tua presenza e il tuo impegno.

Così ti ricorderemo. Ciao Matteo.

L’amministrazione e i dipendenti tutti.»

«A nome del presidente Francesco Pigliaru, della Giunta regionale e mio personale, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del sindaco di Sinnai Matteo Aledda, che si è spento oggi dopo una estenuante battaglia contro una grave malattia – ha detto Cristiano Erriu, assessore regionale degli Enti locali ed Urbanistica -. Il suo impegno in politica è venuto a mancare soltanto nelle ultime settimane, quando le forze non lo hanno più sorretto. Un primo cittadino che ha sempre fatto dell’umiltà, dello spirito di servizio, della correttezza la sua cifra politica. Noi tutti ci stringiamo con affetto ai suoi familiari, e a tutta la popolazione di Sinnai, in questa giornata di lutto cittadino.»

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments