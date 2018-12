I carabinieri di Dolianova hanno denunciato un 64enne per ricettazione ed impossessamento illecito di beni di interesse archeologico appartenenti allo Stato.

Resti di vasellame di età presitorica ed una moneta in bronzo di età repubblicana, questo il materiale di interesse archeologico sequestrato dai carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Dolianova a seguito di una perquisizione in un ovile nelle campagne di Ortacesus. Diverse segnalazioni, su un presunto mercato clandestino di oggetti archeologici, hanno fatto scattare gli accertamenti e la perquisizione che ha portato alla denuncia di A.M., classe ‘54, per ricettazione ed impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato. L’esame autoptico dei reperti è stato effettuato dalla Soprintendenza archeologica, delle belle arti e paesaggio di Cagliari e con l’ausilio dei carabinieri di tutela del patrimonio culturale di Cagliari, è stato possibile stabilire che di particolare pregio è la moneta di bronzo di età romana repubblicana raffiguranti Numa ed una prua di nave.

