I carabinieri di Villacidro hanno arrestato un 26enne del luogo per maltrattamenti in famiglia.

Ieri pomeriggio, alle ore 14.30, a Villacidro, i militari della dipendente stazione, unitamente a quelli del NORM-Aliquota Radiomobile, a seguito di una richiesta arrivata su linea 112, sono intervenuti in un’abitazione sita nella via Guido Rossa, dove hanno arrestato A.P., 26 anni, di Villacidro, disoccupato, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Lo stesso, completamente fuori di sé, stava minacciando di morte ed ingiuriando la mamma e la sorella e stava danneggiando i mobili e lanciando suppellettili. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Uta.

