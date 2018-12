Il calendario degli eventi di Natale, a Portoscuso, si arricchisce con un concerto gospel in programma il 3 gennaio presso la Sala Corpus della Tonnara Su Pranu.

Il calendario degli eventi Natale a Portoscuso 2018 si arricchisce con un concerto gospel in programma il 3 gennaio, alle ore 19.00, presso la Sala Corpus della Tonnara Su Pranu, con la formazione Sherrita Duran Gospel Show.

Il 2019 inizierà, dunque, in un luogo straordinario, come quello della Tonnara Su Pranu, che sarà pervaso dall’atmosfera, l’humus religioso – musicale che si scatena durante i grandi concerti gospel associato ad un mix di recitazione ed improvvisazione, dai canti gospel e spiritual tradizionali fino alle sonorità più incalzanti del ritmi e blues & Afro-Beat, che permetteranno al pubblico di vivere in prima persona il magico periodo natalizio della comunità afroamericana.

La formazione sarà composta da 5 elementi, tra i quali spicca una delle voci più significative del panorama Gospel: Sherrita Duran. Una voce calda come la sua California, un timbro morbido e vellutato, del tutto particolare, un’estensione senza confini e un’ottima tecnica che le permette grande versatilità in ogni stile musicale; una fortissima passione fin da piccola per la lirica e i musical; un innato talento compositivo: Sherrita è davvero un’artista a tutto tondo.

La voce di Sherrita stupisce e rapisce l’ascoltatore al punto che il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz l’ha definita «Un soprano acrobatico, una forza della natura capace di unire il bel canto alla musica black».

Formazione: Sherrita Duran: solista; Gloria Enchill: corista; Michelle Essama: corista; Elvira Nya Tzouato: corista; Enrico Salvato: pianista.

L’evento è organizzato dalla FPJ So. Coop Soc. ed il comune di Portoscuso con la collaborazione della Sicoi, la Nuova Posta, la Event’s Partner e il Bflat.

Condividi... 6 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments