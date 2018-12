Il comune di Sant’Antioco ha vietato, per l’alaggio delle imbarcazioni, l’utilizzo dei due scivoli situati nel Lungomare Silvio Olla e nel Lungomare Cristoforo Colombo.

Con ordinanza sindacale (n° 53 del 21/12/2018) il comune di Sant’Antioco vieta, per l’alaggio delle imbarcazioni, l’utilizzo dei due scivoli situati nel Lungomare Silvio Olla e nel Lungomare Cristoforo Colombo.

Per caratteristiche strutturali (uno è in terra battuta, l’altro in cemento) e di posizione – si specifica nell’ordinanza – questi scivoli sono da ritenersi non idonei all’utilizzo per l’alaggio delle imbarcazioni e per l’accesso dei veicoli con traino di carrelli e rimorchi. Per questo, in ragione della sicurezza pubblica in generale e per l’incolumità di chi li utilizza abitualmente, si è ritenuto opportuno proibirne l’utilizzo. L’ordinanza è immediatamente valida e i trasgressori saranno perseguiti ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

L’ordinanza balneare del 2018 (Disciplina delle Attività Esercitabili sul Demanio Marittimo) vieta l’alaggio delle imbarcazioni anche nelle spiagge.

