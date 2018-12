Il presidente della Consulta Comunale Anziani di Iglesias ha chiesto un incontro urgente al direttore della ASSL di Carbonia.

Il presidente della Consulta Comunale Anziani di Iglesias, Antonio Achenza, ha inviato una richiesta d’incontro urgente al direttore della ASSL di Carbonia, Maddalena Giua, e per conoscenza al sindaco di Iglesias Mauro Usai, al presidente del Consiglio comunale Daniele Reginali e ai capigruppo consiliari, per l’apertura urgente del reparto lungodegenza del CTO, la continuità del servizio AIAS e il progetto di attività fisica.

«Esprimiamo vivo disappunto per i ritardi sull’attuazione dei provvedimenti finalizzati ad una migliore qualità nella cura della persona e forte preoccupazione per le incertezze che riguardano la continuità dei servizi assistenziali e riabilitativi che interessano in modo particolare gli anziani della nostra città e del nostro territorio – scrive Antonio Achenza –. Chiediamo, pertanto, un incontro urgente per avere riscontro e certezza dei tempi di apertura del reparto di lungodegenza del CTO e delle caratteristiche organizzative del servizio; di avere rassicurazioni sulla continuità del servizio e sulle prestazioni erogate nei centri e nelle strutture AIAS del nostro territorio dopo il 31 dicembre 2018; e, infine, di approfondire il progetto dell’Ats sulla prevenzione e prescrizione dell’attività fisica per persone con patologie croniche.»

