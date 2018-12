Il presidente Guido Portoghese ha presentato questa mattina il bilancio di un anno di attività del Consiglio comunale di Cagliari.

«In un anno di lavori del Consiglio comunale di Cagliari sono 111 le deliberazioni approvate, 78 fra mozioni e ordini del giorno discussi, 263 le interrogazioni affrontate, in un totale di 68 sedute». ha detto Guido Portoghese. Da gennaio a dicembre 2018, importanti anche le riunioni delle Commissioni consiliari, le Conferenze dei capogruppo, i dibattiti e momenti di ricordo e commemorazione di personalità che hanno contribuito allo sviluppo del Capoluogo della Sardegna e non solo.

«Sono 100 gli atti votati dal Consiglio all’unanimità – ha aggiunto Guido Portognese – a Palazzo Bacaredda, segno della collaborazione tra le diverse forze politiche impegnate nel governo della città, anche l’approvazione del Bilancio in soli 15 giorni.»

Il presidente Guido Portoghese si è anche soffermato sull’assetto dell’Assemblea cittadina. Nel corso del 2018 la composizione dell’Aula, infatti, ha subito alcune modifiche: il 24 di gennaio Gabriella Deidda, entrata come rappresentante del Gruppo Partito dei sardi, è confluita al Gruppo Misto. Sempre a gennaio, il 29, si è costituito il Gruppo Autonomisti con Lussu formato da Aurelio Lai, Monia Matta e Francesco Stara. Il 2 febbraio si è ricostituito il Gruppo Partito dei sardi, con Giorgia Melis e Roberto Tramaloni ed il 23 maggio il consigliere Raffaele Bistrussu è passato al Gruppo Autonomisti con Lussu. In agosto rinasce il Gruppo Partito Sardo d’Azione con Raffaele Bistrussu in quota maggioranza e Gabriella Deidda in quota minoranza. Il 3 ottobre, il consigliere Raffaele Bistrussu ha comunicato il suo passaggio all’opposizione. A novembre i consiglieri Gabriella Deidda e Roberto Tramaloni hanno costituito il Gruppo Partito dei sardi. Infine, sempre nel mese di novembre, il 27, il Gruppo Forza Italia ha cambiato denominazione ed è diventato #Cagliari nel cuore, mentre il 6 dicembre il Gruppo Rossomori è diventato Avanti per Cagliari.

Tra i punti centrali del resoconto, l’introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta e le Linee guida del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC). «Ridisegnano entrambe il futuro di Cagliari – ha rimarcato il presidente Portoghese – nel segno della sostenibilità e dello sviluppo dell’intero territorio comunale»

All’incontro al Municipio erano presenti anche i consiglieri Fabrizio Rodin e Monia Matta, sicuri che quello del 2019 sarà un bilancio altrettanto positivo per l’attività del Consiglio. E per la città intera, scelta sempre più e a livello internazionale come meta turistica e sede di grandi eventi culturali e sportivi: il prossimo ottobre la tappa dell’America’s Cup 2019, il famoso trofeo nello sport della vela.

