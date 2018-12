L’aperitivo in musica del Veneto Caffè riprende a suonare. Il progetto dei fratelli Urgias accompagnerà Alghero verso il 2019 con ben sei appuntamenti, tra i venerdì serali e la novità dei mattinée. L’idea vincente è quella di affiancare la musica dal vivo di qualità ai prodotti d’eccellenza del panorama vinicolo sardo.

Questo venerdì 14 dicembre nel dehor di via XX Settembre 99 l’appuntamento con le note dei Kill Bill and 12 Strings ed il sapore dei vini delle Tenute Parpinello. Kill Bill and 12 Strings è un progetto musicale in cui la voce rock di Francesca Farina e la chitarra acustica di Antonio Secondo si incontrano per un viaggio speciale nella musica dai Talkin Heads ai System of a Down e tanto altro. Tenute Parpinello è un luogo nella Riviera del Corallo in località Janna de Mare in cui si produce vino per passione da tre generazioni. La famiglia Parpinello, il padre Giampaolo e il figlio Paolo con una filosofia imprenditoriale volta al rispetto della tipicità e al legame con la Sardegna da tempo ricevono premi e riconoscimenti importanti.

La programmazione poi vede il 21 dicembre la musica A+F e i vini di Tenute Delogu, il successivo 28 le note di Annie Pitch e la degustazione dei prodotti della Cantina Santa Maria La Palma e il 4 gennaio 2019 il progetto acustico Jericho accompagnato dall’Azienda Vinicola Contini.

L’idea del Veneto Caffè non si ferma qui. Chi ha detto che la musica dal vivo si deve far solo di notte? Si erano chiesti i titolari del pubblico esercizio scegliendo poi l’orario serale per i loro aperitivi in musica. Ora decidono di rilanciare con i mattinée, musica in pieno giorno, dalle 11.30. Due appuntamenti, il 23 e il 24 dicembre, con due artisti diversi per festeggiare insieme sia l’ottavo compleanno dell’attività che il Natale in arrivo. Il 23 sarà un happy brithday vinilico, grazie alla selezione di C-Mon, artista milanese appassionato di blackmusic rigorosamente in vinile. Infine la vigilia di Natale si brinderà per pranzo con il sassarese dj Bonga e le sue scelte musicali.

All’aperitivo in musica del Veneto Caffè ha ampliato la scelta musicale, culturale e di intrattenimento nella città di Alghero, proponendo qualità artistiche e cultura enogastronomica tutti i venerdì dalle ore 19.00.

