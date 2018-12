Il sindaco di Giba convoca il Consiglio comunale alle 9.00 del mattino e i consiglieri di minoranza, per protesta, disertano la seduta.

Il sindaco di Giba, Andrea Pisanu, ha convocato il Consiglio comunale per le 9.00 di questa mattina e i consiglieri di minoranza Learco Fois, Roberto Zanda e Michele Orrù, in segno di protesta, hanno deciso di non partecipare alla seduta.

«In occasione della convocazione del Consiglio comunale del 27 dicembre 2018 alle ore 9.00, il gruppo di minoranza del Consiglio comunale comunica di disertare la seduta in segno di protesta contro l’arroganza del Sindaco che persiste ostinatamente a convocare il Consigli comunale alle prime ore del mattino con l’evidente intento di impedire ai cittadini di partecipare – denunciano i tre consiglieri di minoranza in una nota -. Non sono bastate evidentemente le numerose e continue richieste, interrogazioni scritte e verbali, del gruppo di minoranza che invitava il Sindaco a convocare i Consigli comunali in orari che potessero consentire la partecipazione dei cittadini. E non è servita neppure l’interrogazione presentata circa due anni fa, ancora senza risposta, reiterata con altre interrogazioni scritte e verbali in tutti i Consigli comunali per persuadere il Sindaco a videoregistrare le sedute del Consiglio e pubblicarle nel sito ufficiale del Comune per permettere, almeno così, ai cittadini di poter vedere in diretta o registrate tutte le sedute dei Consigli comunali.»

«Questa Amministrazione – aggiungono Learco Fois, Roberto Zanda e Michele Orrù – ha convocato oltre il 90 per cento dei Consigli in orari assolutamente inadeguati, quasi tutti di prima mattina, evidentemente per impedire ai cittadini di partecipare. Non soddisfatto di tutto questo, il Sindaco ha soppresso anche la pagina dal sito ufficiale del Comune che pubblicava tutti gli atti, deliberazioni, determinazioni e ordinanze. Insomma, così il bavaglio per i cittadini è completo, non solo non gli viene agevolata la partecipazione ai Consigli comunali, ma gli viene anche impedita, ormai da oltre tre mesi, la possibilità di poter controllare gli atti emanati dall’Amministrazione comunale.»

«Per queste ragioni e per difendere il sacrosanto diritto all’informazione dei cittadini – concludono Learco Fois, Roberto Zanda e Michele Orrù -, il gruppo di minoranza non parteciperà ai lavori del Consiglio comunale convocato per giovedì 27 dicembre 2018, alle ore 9.00.»

