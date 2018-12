La Giunta regionale ha stanziato 1 milione di euro di aiuti per l’abbattimento del costo delle garanzie emesse dai Confidi nelle operazioni di credito per le esigenze di liquidità delle Piccole e Medie Imprese (PMI), operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, conseguenti alle calamità intercorse negli anni 2017 e 2018. I fondi agiranno quindi sulla concessione di aiuti in conto interessi per operazioni di credito a breve termini per le annualità 2018, 2019, 2020.

L’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea che regola gli aiuti finanziari degli Stati membri e il libero mercato, è concesso attraverso il regime “de minimis”. Responsabile dell’attuazione del programma è l’Agenzia agricola regionale Argea Sardegna.

«Il ripristino di una corretta dinamica della liquidità di bilancio – ha osservato l’assessore Pier Luigi Caria – assume significato di particolare urgenza, soprattutto, nelle imprese agroindustriali del sistema cooperativo regionale in ragione della loro funzione mutualistica, soprattutto quelle del comparto ovicaprino e vitivinicolo, sulle quali maggiore è stato l’impatto dell’anomalo andamento climatico dell’anno in corso e di quello passato, con evidenti ripercussioni negative sulle condizioni economiche delle imprese della produzione agricola primaria.»

