La scorsa notte i carabinieri di Senorbì hanno arrestato G.S., 54 anni, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Durante controlli alla circolazione stradale nella via Carlo Sanna, incurante dell’alt intimatogli dai militari, l’uomo ha proseguito la sua marcia, colpendo uno dei due carabinieri e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, dopo esser stato oggetto di controlli presso l’ospedale SS Trinità di Cagliari. Oltre all’arresto e al giudizio per direttissima, è scattato anche il sequestro del mezzo perché privo di revisione.

