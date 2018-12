L’Amministrazione comunale di Tratalias presenta gli eventi che si terranno presso il borgo medioevale nelle giornate del 21 e del 22 dicembre.

L’Amministrazione comunale di Tratalias presenta eventi che si terranno presso il nostro borgo medioevale nelle giornate del 21 e del 22 dicembre. Un Natale al Borgo parte venerdì 21 dicembre, alle ore 18.00, con “Anninnia a su Pipieddu” presso la Cattedrale Maria Munserrara dove si esibiranno: il Coro delle Voci Bianche di Tratalias-Coro Polifonico Maria Munserrara Tratalias, il maestro di launeddas Luigi Lai, il Coro di Voci Bianche del Conservatorio di Musica di Cagliari “Giovanni Pierluigi da Palestrina” diretto dal maestro Enrico di Maira e gli Oboe Ensemble diretti da Mario Frezzato.

Si prosegue sabato 22 dicembre, dalle ore 15.30, quando ci sarà una simpatica merenda per i più piccoli e successivamente lo spettacolo del Clown Grisù che si esibirà per tutti fino all’arrivo di Babbo Natale che porterà i doni ai più piccoli. L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le associazioni che, con pieno spirito collaborativo e tanto impegno, hanno organizzato gli eventi: l’Anspi, il Coro Polifonico di Maria Munserrara, l’Associazione Is Maistus Tratalias, l’Associazione Gardia Sulcitana ed i cittadini volontari che hanno dedicato il loro tempo per la riuscita degli eventi.

