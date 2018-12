L’Antiochense è la prima finalista della 56ª edizione della Coppa Santa Barbara Trofeo Aldo Carboni. Questo pomeriggio, in semifinale, ha avuto la meglio di misura sull’Atletico Narcao, con il punteggio di 1 a 0. Domani pomeriggio, alle 14.45, è in programma la seconda semifinale, Carbonia-Marco Cullurgioni Giba, sul campo Santa Barbara, il cui terreno di gioco è stato ristrutturato per questa edizione della Coppa.

La finalissima, come ogni anno, si disputerà il 26 dicembre, sul campo Santa Barbara, con inizio alle ore 10.00.

E’ in corso anche la 28ª edizione della Coppa Capodanno, riservata alla categoria giovanissimi. Al termine dei tre gironi di qualificazione, hanno raggiunto i quarti di finale (in programma al Comunale di Calasetta) le prime otto squadre, così accoppiate: Marco Cullurgioni Giba – Atletico Narcao (27 dicembre, ore 15.00), Carbonia – Ex Biancoblu (28 dicembre, ore 15.00), Carloforte – Monteponi Iglesias (27 dicembre, ore 16.45), Fermassenti – AC Cortoghiana (28 dicembre, ore 16.45).

Le semifinali si disputeranno il 30 dicembre, al Comunale di Sant’Anna Arresi (alle 9.00 e alle 10.30); la finalissima, il 3 gennaio, al Comunale di Masainas (alle 15.00).

