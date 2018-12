L’evento “Terzo Tempo…con il Diabete”, a Sant’Antioco, si arricchisce di un torneo giovanile di basket.

La Sulcispes organizza il 1° torneo under 13 & under 15, che si svolgerà nelle giornate del 28 e 29 dicembre al PalaGiacomo Cabras di Sant’Antioco.

Quattro le squadre impegnate in questa due giorni di sport dedicata al settore giovanile, la Scuola Basket Carbonia, il GS Basket San Salvatore Selargius e il Basket Assemini per la categoria Under 13, mentre per la categoria Under 15, si sfideranno il Basket Serramanna, il GS Basket San Salvatore Selargius ed il Basket Assemini.

Il torneo fa parte dell’evento organizzato il 21 e 22 dicembre, “Terzo Tempo…con il Diabete”, dove interverranno medici, studiosi e sportivi per far conoscere questa forma di patologia e per sottolineare quanto sia importante lo sport ai soggetti affetti.

L’evento voluto e promosso dalla società di Sant’Antioco, si avvale di importanti collaborazioni mediche e di associazioni diabetiche riconosciute in campo nazionale.

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments