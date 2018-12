L’on. Stefano Coinu (Forza Italia) critica lo stop in commissione alla legge sul corpo forestale per mancanza del numero legale.

Lo stop all’esame del disegno di legge sul Corpo forestale e di vigilanza ambientale determinato dalla conclusione anticipata dei lavori in Commissione autonomia del Consiglio regionale per la mancanza del numero legale viene stigmatizzato dal consigliere regionale di Forza Italia Stefano Coinu: «La maggioranza si sottrae dalla responsabilità per l’approvazione di una legge attesa per il Corpo forestale – spiega Stefano Coinu -. Un ente che avrebbe necessità di una rivisitazione visto che la precedente normativa risale agli anni Ottanta. Si sta sottovalutando l’importanza di una normativa, orientata a riconoscere un nuovo ruolo ai diversi operatori del Corpo».

