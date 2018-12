Luca Pizzuto (Art. 1 – Sdp): «La formazione linfa del nostro futuro: cinque corsi universitari a Carbonia».

L’istituzione di cinque corsi di laurea dell’Università di Cagliari presso la sede di via Fertilia dell’ex provincia di Carbonia Iglesias, presentati questa mattina in una conferenza stampa nella Sala Consiglio del Palazzo del Rettorato, in via Università 40, a Cagliari, è commentata con grande soddisfazione dal consigliere regionale Luca Pizzuto (Art. 1 – Sdp).

«La scelta di portare a Carbonia cinque corsi universitari è un’ulteriore dimostrazione di come il nostro territorio voglia diventare un polo di formazione e conoscenza – dice Luca Pizzuto, consigliere regionale di Art. 1 – Sdp -. Anche la scelta dei corsi non è casuale: sono tutti legati ad attività già presenti e che caratterizzano lo sviluppo economico del Sulcis Iglesiente. La storia ci insegna che l’Università rappresenta il miglior strumento possibile per la rinascita di un territorio e per l’uscita dalla crisi. Queste quindi è una scelta strategica che sta dentro un progetto molto più ampio di riqualificazione. È un risultato straordinariamente importante che permetterà ai giovani di formarsi e agli adulti di rimettersi in gioco, scegliendo di riqualificarsi o proseguire la loro formazione. La scelta di aprire i nuovi corsi è uno scatto verso il futuro: vogliamo scommettere sulle intelligenze dei nostri giovani e offrire loro la possibilità di accrescere le loro competenze per aiutare il nostro territorio a emanciparsi. Sono convinto che questa scelta, di cui sono estremamente soddisfatto – conclude Luca Pizzuto – sia il miglior regalo possibile alla città di Carbonia per i suoi 80 anni e con lei all’intero Sulcis Iglesiente.»

