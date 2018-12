Mauro Usai: «L’attivazione di cinque corsi universitari a Carbonia non entra in contrasto con le attività dell’AUSI che ha come punto di riferimento il territorio del Sulcis Iglesiente».

In riferimento alla notizia apparsa sulla stampa circa l’attivazione di cinque corsi universitari a Carbonia, come presidente del Consorzio Universitario del Sulcis Iglesiente, voglio precisare quanto segue:

• L’iniziativa non entra in contrasto con le attività dell’AUSI che ha come punto di riferimento il territorio del Sulcis Iglesiente. Va precisato che il suo interesse va oltre questo ambito e volge lo sguardo ad un orizzonte regionale e internazionale

• Le sue attività come centro di ricerca sono indirizzate in modo specifico alle bonifiche ambientali che la vedono capofila con la RAS, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Igea nella proposta e nella realizzazione del progetto CESA – Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale – già finanziato con i fondi del Piano Sulcis

• L’alta formazione universitaria con i dottorati di ricerca e i master rappresentano un qualificante ed apprezzato ambito operativo con l’Università degli Studi di Cagliari e con l’Agenzia Casa Clima di Bolzano

• E’ in corso di realizzazione un progetto di Cooperazione internazionale con la Tunisia cofinanziato dal MAE, dall’AUSI e dalla RAS che si propone di trasferire le esperienze della nostra economia sociale e solidale a favore dello sviluppo della regione di Jendouba in un rapporto di scambio culturale con la sua Università.

• Le attività programmate dall’AUSI tengono conto in larga misura delle risorse messe a disposizione dalla RAS.

E’ del tutto evidente che rispetto alla mission dell’AUSI la proposta dei cinque corsi di laurea da istituire a Carbonia assume una funzione complementare che deve essere valutata in una logica di collaborazione. L’AUSI si dichiara sin d’ora disponibile a questa collaborazione, nella prospettiva lungimirante di un vantaggio territoriale da cui, a mio giudizio, non si può prescindere se davvero si ha a cuore il bene comune.

Mauro Usai

Presidente del Consorzio Universitario del Sulcis Iglesiente

