Mercoledì 19 dicembre, all’asilo comunale di Carbonia, si terrà un corso di educazione alimentare.

Mercoledì 19 dicembre, dalle ore 9.00, all’asilo nido comunale “I Colori dell’arcobaleno” di via Manzoni, a Carbonia, si svolgerà un corso “peer education” di educazione alimentare dal titolo “Genitori e nonni tutti insieme contro il sovrappeso e l’obesità infantile”.

I destinatari dell’iniziativa sono genitori e nonni. La partecipazione è gratuita. Visto il numero limitato di posti disponibili, sarà però necessario prenotare entro il 14 dicembre, chiamando il numero 0781.671184.

Al corso sarà presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Carbonia, l’assessore dei Servizi sociali Loredana La Barbera, secondo cui “mangiare correttamente sin da piccoli è un ottimo investimento per la salute e per lo sviluppo dei bambini. In questo contesto gioca un ruolo determinante una corretta educazione alimentare, trasmessa dai genitori e dai nonni ai propri piccoli. Un sano stile di vita rappresenta il primo antidoto contro il sovrappeso e l’obesità infantile”.

