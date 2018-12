Mercoledì 19 dicembre l’aula consiliare del comune di Cagliari ospita la conferenza finale del progetto di promozione dei valori dello sport.

Domani 19 dicembre, dalle ore 10.30, presso l’Aula Consiliare del comune di Cagliari, in via Roma n. 145, si svolgerà la conferenza finale del progetto internazionale “GETVAL – GET ADDICTED TO SPORT VALUES”. L’evento coinvolgerà media, partner e istituzioni locali, sostenitori e i coordinatori delle organizzazioni partner di progetto. Durante la conferenza saranno presentati i risultati ottenuti nei due anni di progetto.

La conferenza si inserisce all’interno del Meeting di Valutazione Finale del progetto, realizzato dall’associazione TDM 2000 International nell’ambito del programma europeo Erasmus Plus Sport; le attività hanno visto la partecipazione di 10 soggetti pubblici e privati provenienti da: Italia, Comune di Bari, Federazione Italiana di Atletica Leggera; Turchia, Governatorato di Istanbul e Istituto scolastico Ihsan Zakiroglu Ortaokulu; Romania, Associazione Eurodemos, Dipartimento dello Sport e delle Politiche Giovanili del Comune di Iasi; Malta, TDM 2000 Malta, Malta Youth Football Association; Grecia, Provveditorato agli studi della Regione di Creta. Il progetto è finalizzato alla promozione del valore della sana pratica dello sport quale strumento di crescita e costruzione di valori positivi nelle giovani generazioni.

Al meeting di valutazione presenzieranno i coordinatori del progetto dell’Associazione TDM 2000 International e un rappresentante di ognuno degli enti nazionali e internazionali partner dell’iniziativa. Il confronto tra gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto sarà finalizzato alla valutazione del processo complessivo di attuazione e dei relativi risultati ottenuti, che saranno comparati con le aspettative iniziali al fine di identificare strategie di miglioramento per il futuro. Il meeting segnerà l’inizio della fase finale del processo di disseminazione e costituirà la base per un follow-up.

