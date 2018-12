Mercoledì 19 dicembre verranno effettuati i collegamenti delle nuove reti idriche realizzate nel comune di Tratalias.

Domani, mercoledì 19 dicembre 2018, l’impresa incaricata dal Comune dei lavori di riqualificazione della rete idrica procederà ai collegamenti della nuova condotta realizzata in via Canale con la rete esistente in via Rinascita. L’intervento comporterà la sospensione dell’erogazione idrica dalle 8.30 alle 17.00.

Le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per limitare quanto possibile i disservizi ed effettuare le manovre in rete per il ripristino dell’erogazione in tempi rapidi. Alla ripresa del servizio l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

