Mercoledì Abbanoa installerà nuove valvole e paratie all’interno del tratto in galleria dell’acquedotto Sulcis.

Mercoledì 5 dicembre 2018 le squadre di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria della condotta adduttrice “Dorsale Sulcis” all’interno del tratto in galleria tra Perdaxius e Carbonia. I lavori erano stati programmati per la scorsa settimana, ma a causa del maltempo erano stati rinviati. Nel dettaglio, saranno installate nuove valvole e paratie ed eseguiti i sopralluoghi dei tecnici per gli ulteriori interventi di rifacimento dell’intero acquedotto Sulcis per il quale Abbanoa sta investendo complessivamente circa 40 milioni di euro.

I tecnici del Gestore hanno approntato un piano di manovre i rete e utilizzo delle scorte dei serbatoi d’accumulo urbano che consentirà di contenere quanto più possibile le interruzioni

A Carbonia, Portoscuso e Gonnesa l’erogazione sarà garantita dalle riserve fino alle 20.00. Successivamente si effettuerà una chiusura notturna dell’erogazione fino alle 6.00 del mattino di giovedì per ricostituire le scorte nei serbatoi.

La fornitura per il Consorzio Industriale verrà limitata sino alla conclusione dei lavori prevista per le 18.00 di mercoledì. Il Consorzio è stato invitato a predisporre preventivamente adeguate scorte nel proprio serbatoio.

Oggi, lunedì 3 dicembre 2018, è in corso un intervento di riparazione di un guasto improvviso che si è verificato nella condotta che alimenta le fazioni di Nebida, Monte Agruxiau, San Giovanni Miniera e Bindua. Il tratto interessato si trova in località Candiazzus in territorio di Iglesias, lungo la strada provinciale 84.

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per evitare disservizi e completare l’intervento nel minor tempo possibile. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

