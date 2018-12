Nardo Marino (M5S): «Sì all’incontro con Terna per affrontare i problemi legati al progetto degli elettrodotti nel Nord Sardegna».

«Prendo atto della disponibilità di Terna Spa a incontrare l’amministrazione comunale di Berchidda e i rappresentanti del comitato popolare che hanno sollevato numerose perplessità sul progetto di realizzazione degli elettrodotti a 150 Kv ‘Santa Teresa – Tempio’ e ‘ Tempio – Buddusò’ che, in buona parte, interesseranno un’area di assoluto pregio naturalistico”.»

Nardo Marino, deputato del Movimento 5 Stelle, replica alla nota diramata dalla società Terna a seguito dell’interrogazione scritta che l’esponente del Governo ha presentato al ministero dell’Ambiente e al MISE.

«La volontà di Terna di individuare la soluzione ambientalmente più sostenibile per il territorio – commenta Nardo Marino – citando la nota diffusa dalla società – risponde alle esigenze di tutela e salvaguardia del territorio oggetto della mia interrogazione.»

Il parlamentare ha già raccolto la piena disponibilità del sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, che si dice pronto ad incontrare i responsabili del progetto di Terna Spa.

L’atto ispettivo, depositato lo scorso 18 dicembre e rivolto ai ministri competenti in materia, ha come fine ultimo ottenere rassicurazioni e garanzie di tutela del patrimonio naturalistico ed economico esistente nelle aree che verranno gravate dal posizionamento di numerosi tralicci. In particolare, l’interrogazione fa riferimento ai 63 tralicci, alti 40 metri, che verranno dislocati su una superficie di 18 chilometri nel territorio di Berchidda. L’area oggetto dell’intervento ospita specie faunistiche endemiche in via d’estinzione, come la rarissima aquila del Bonelli e i due terzi dell’intero patrimonio viticolo berchiddese dove viene coltivata l’unica Docg della Sardegna, il Vermentino di Gallura.

