Nel primo pomeriggio di ieri i militari della stazione carabinieri di Furtei hanno arrestato un 52enne per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel primo pomeriggio di ieri i militari della stazione carabinieri di Furtei hanno arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, P.M., 52 anni, pregiudicato. L’uomo, verso le ore 13.00, si era presentato presso l’abitazione della madre, in violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare emesso a seguito dell’arresto dello stesso P.M., avvenuto il 25 novembre scorso, per maltrattamenti in famiglia. Dopo una discussione con la donna, l’uomo si è allontanato dalla casa. Rintracciato dai militari, ha tentato di sottrarsi al controllo spintonandoli. Immediatamente bloccato, è stato arrestato e tradotto presso il proprio domicilio, in attesa del processo.

